معركة ماني وصلاح.. من يتفوق ؟

تتجدد معركة الثنائي الإفريقي المصري محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي مرة أخرى، وذلك عندما يلتقي المنتخبان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ولعب الثنائي صلاح وماني معًا لعدة أعوام في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل انتقال السنغالي إلى النصر السعودي صيف 2023.

وتوّج النجمان بعدد من الألقاب مع «الريدز»، في مقدمتها لقب دوري أبطال أووربا 2019، والدوري الإنجليزي عام 2020، وكأس العالم للأندية 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2019، إضافة إلى مجموعة من الكؤوس المحلية في إنجلترا.

وعلى مستوى التنافس الشخصي بينهما دوليًا وقاريًا، واجه صلاح خصمه السنغالي في عدة مباريات دولية، كان التفوق من نصيب نجم النصر، إذ التقى الثنائي في 5 مباريات سابقة، فاز صلاح مرة واحدة، وانتصر ماني في 4، من دون أيّ تعادل.

وضمن تصفيات التأهل إلى كأس إفريقيا 2015، خسر المنتخب المصري ضد السنغال بهدفين، وسجل ساديو ماني هدفًا في تلك المباراة، وبعدها جددت السنغال تفوقها على مصر في القاهرة، إذ فاز الفريق بنتيجة 1ـ0، لكن من دون أن يسجل ماني أو يصنع في المواجهة.

وفي نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، اصطدم المنتخبان المصري والسنغالي في النهائي بمواجهة الحسم، والتي انتهت بالتعادل 0ـ0، قبل أن يفوز الفريق السنغالي بنتيجة 4ـ2 بركلات الترجيح، علمًا بأن ماني أهدر ركلة جزاء خلال المباراة تصدى لها الحارس المصري محمد أبو جبل، قبل أن يسجل ركلة الترجيح الحاسمة التي ضمنت اللقب الأول القاري لمنتخب بلاده.

وخلال تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2022، لعب «الفراعنة» ضد السنغال مباراتين في الملحق، إذ فاز المصريون في القاهرة بنتيجة 1ـ0، بفضل هدف عكسي سجله السنغالي سيس في مرماه بالخطأ، بعد تسديدة من محمد صلاح، اصطدمت في العارضة، ومن ثم في سيس.

وتفوق السنغاليون في مباراة الإياب، بنتيجة 1ـ0، بعد هدف حمدي فتحي، بالخطأ في مرماه أيضًا، قبل أن يفوز منتخب السنغال بركلات الترجيح ويتأهل إلى المونديال رسميًا.

وفي تلك المواجهة، أهدر صلاح ركلة ترجيح، وأحرز ماني ركلة الحسم، التي أعلن من بعدها تأهل السنغال رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.