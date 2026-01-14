المغرب ونيجيريا.. أكرد صمام أمان.. و«المقنع» ورقة رابحة

يُدين المغربيون إلى نايف أكرد، مدافع منتخبهم الأول لكرة القدم، بعدما أصبح «أسود الأطلس» أصحاب أقوى دفاع في النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا.

أكرد لا يتمتع بشهرة أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي، المتوَّج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، لكن مدافع فريق مرسيليا الفرنسي رسّخ مكانته منذ بداية البطولة كأحد القادة وحلقة وصل مع المدرب وليد الركراكي الذي اكتشفه 2014 في فريق الفتح الرباطي حين كان يشرف على إدارته الفنية.

تكفَّل ابن مدينة القنيطرة البالغ من العمر 29 عامًا، بمسؤولية قيادة دفاع المغرب، في ظل غياب حكيمي لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع نوفمبر الماضي.

أبدى أكرد، الأعسر، مرونة كبيرة في اللعب على الجهتين اليسرى واليمنى لمركز قطب الدفاع، واستهل البطولة على الجهة اليمنى إلى جانب القائد رومان سايس، لكن إصابة الأخير المبكرة أمام جزر القمر أجبرت نايف على الانتقال إلى الجهة اليسرى لفسح المجال أمام البديل جواد الياميق للعب في اليمنى.

استمرت ثنائية أكرد مع الياميق في المباراة الثانية، قبل أن يخوض المباريات الثلاث التالية على الجهة اليمنى إلى جانب آدم ماسينا.

لفت نايف الأنظار منذ صغره بذكائه في اللعب وجودة تمريراته بقدمه اليسرى، وتوقع تحركات قلوب الهجوم والتمركز الدفاعي، وهي عناصر أساسية لقطب دفاع عصري، ما جعله لاعبًا محوريًا في كافة الفرق التي دافع عن ألوانها.

إلى جانب هذه المهارات الفنية، يُعرف عن أكرد القوة في المواجهات الفردية والخبرة، ما يعزز صلابة الخط الخلفي للمنتخب، وهي مزايا تفسر سبب اعتباره أحد أبرز المدافعين على المستوى العالمي.

أما في الجانب النيجيري، يُعد فيكتور أوسيمين، النجم الأبرز في تشكيلة «النسور» وذلك بعد مشاركته في تسجيل منتخب بلاده أعلى حصيلة تهديفية في البطولة برصيد 14 هدفًا في خمس مباريات أنهاها بالعلامة الكاملة، أحرز أوسيمين أربعة أهداف منها، بينها هدف التقدم في الفوز بثنائية نظيفة على الجزائر السبت الماضي، في ربع النهائي، كما صنع الهدف الثاني لأكور أدامس.

يظهر «المهاجم المقنع» بمستوى فنيّ يُعجبه، إذ قال بعد مباراة الجزائر: «أعتقد أنني تحسنت كثيرًا رجلًا ولاعبًا، أعود دائمًا في أوقات فراغي إلى الأخطاء التي ارتكبتها وأحاول معرفة كيف يمكنني التطور».