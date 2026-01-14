«حاصلة في كايرو».. 4 أشهر وعودة الصغير

أنهى المخرج وائل فهمي عبد الحميد تصوير أكثر من 70 في المئة من مسلسل «حاصلة في كايرو»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المبارك عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقال لـ«الرياضية» الفنان المصري سعد الصغير، بطل العمل: «المشروع تم العمل عليه منذ 4 أشهر تحضير وبروفات، وأنا سعيد بعودتي لجمهور الشاشة الرمضانية وأعدهم بعمل يجدون فيه متعة المشاهدة والعمل مكتوب بشكل جيد، وأحمد صبحي سلمنا سيناريو متماسكًا ورائعًا واستطاع المخرج وائل فهمى أن يخرج من الصندوق وسيطرح العمل وسيكون له ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها.

ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين الجزائريين والمصريين وتدور أحداثه حول امرأة وابنتها تقيمان في القاهرة عبر حقبتين من الزمن، تتداخل حياتهما مع التحولات الاجتماعية التي يفرضها الوقت والزمن.

العمل من تأليف أحمد صبحي، وبطولة الجزائريين سهيلة معلم، ومحمد خساني، والمصريين سعد الصغير، عايدة رياض، منة عرفة، إيمان السيد، عمرو عبد العزيز، محمد الصاوي، عزة مجاهد، وزينب وهبى، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.