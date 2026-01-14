ليلة «جوي أووردز».. سالم وأبو الشامات ينتظران.. الطرد يخدم العقيدي وبونو يترقب

يتزامن حفل جوائز صُنّاع الترفيه «جوي أووردز» Joy Awards 2026 الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، السبت، في مدينة الرياض، مع لعب منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي إلى جانب نهائي بطولة إفريقيا، الأمر الذي ربما يبعد بعضًا من النجوم المتنافسين على لقب الرياضي المفضل.

ويتنافس على اللقب هذا العام كل من الدولي سالم الدوسري قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله في الفريق الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، إلى جانب الدولي نواف العقيدي حارس النصر، والدولي صالح أبو الشامات لاعب الأهلي، بعد أن وصلوا إلى المرحلة النهائية في التصويت.

وبحسب المصادر القريبة، أوضحت لـ«الرياضية» مصادر أن سالم ربما يتغيب عن السفر مع الفريق إلى تبوك، السبت المقبل، وهو يوم الحفل ذاته، إذ سيطلب من إدارة النادي السماح له بالحضور، وفي حال الموافقة سيغادر في ساعة مبكرة الأحد إلى تبوك، فيما ربط بونو حضوره الحفل بنتيجة مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي تلعب مساء الأربعاء، وستكون عودته الخميس إلى الرياض، في حال خروج «أسود الأطلس» لن يشارك مع الفريق في مباراة نيوم المقررة، الأحد.

ومنحت البطاقة الحمراء التي حصل عليها العقيدي أمام الهلال، الإثنين الماضي، فرصة حضور الحفل، كونه يغيب عن مواجهة فريقة السبت ضد الشباب، في حين يرتبط أبو الشامات مع الأهلي بمباراة الخلود السبت في بريدة، لكن المصادر نفسها تشير إلى أنه سيطلب من إدارة النادي السماح له بالحضور وينتظر الرد.

وكان سالم توج بجائزة «جوي أووردز» لأفضل رياضي الموسم الماضي، بعد منافسة مع المغربي ياسين بونو وأيمن حسين والجزائري حسام عوار.

إلى ذلك أعلنت اللجنة المنظمة، ترشيح دنيا أبو طالب لاعبة المنتخب السعودي في رياضة التايكوندو، والأمريكية من أصل فلسطيني فاليري ترزي السباحة الأولمبية، وليلي القحطاني حارس مرمى المنتخب السعودي للسيدات وفريق الشباب، وهنية منهاس لاعبة التنس السعودي.