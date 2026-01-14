«CAS» تؤيد قرار المنشطات وتوقف رومارينيو

أيَّدت محكمة التحكيم الرياضية «CAS» قرار اللجنة السعودية للاستماع إلى قضايا المنشطات، ضد البرازيلي رومارينيو، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، والصادر مطلع يوليو 2025، والقاضي بإيقافه عن اللعب لمدة 12 شهرًا، وفق بيان صادر من الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وأشار البيان إلى أنَّ قرار «CAS» نهائي وملزم ولا يحق الطعن فيه، وذلك بعد إجراء التحكيم بين اللاعب واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إذ تمَّ رفض هيئة التحكيم استئناف اللاعب وأيَّدت قرار لجنة المنشطات السعودية.

وأضاف البيان أنَّ القرار جاء بعد جلسة استماع عقدت في المقر الرئيس للمحكمة في لوزان، ومداولات من قبل هيئة المحكمين، وتضمن رفض الاستئناف الذي تقدم به رومارينيو في تاريخ 8 أغسطس 2025، وتأييد قرار اللجنة السعودية للاستماع إلى قضايا المنشطات كاملة، وتحميل اللاعب تكاليف التحكيم، التي سيتم تحديدها، وإخطار الأطراف بها بشكل منفصل من «CAS» وإلزام اللاعب بدفع مبلغ رمزي كمساهمة في النفقات القانونية والمصروفات المتعلقة بإجراء التحكيم، التي تكبدتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وبات الحكم نهائيًّا.

وكانت لجنة المنشطات السعودية أصدرت عقوبة بحق رومارينيو في 6 مارس 2025 بإيقافه عن اللعب لمدة 12 شهرًا، بسبب تناوله عقار «كلوميفين».

وكانت «الرياضية» أوضحت وفق مصدر مقرب من المهاجم البرازيلي أنَّ عينة اللاعب في فحص المنشطات جاءت إيجابية.

وقال «روما لم يتناول شيئًا مخالفًا من قبل نهائيًا، وشارك مع عدة أندية في مسيرته أعوامًا عديدة ولم يحدث هذا الأمر له، ولكن الأمر يتعلق بحياته الزوجية فقد كان يرغب في إنجاب طفل آخر، وأنَّ الفريق القانوني للاعب والنادي يعمل على إثبات براءته».

ومنذ انتقاله من الجزيرة الإماراتي إلى الاتحاد في أغسطس 2018 شارك رومارينيو مع القطب الجداوي في أكثر من 204 مباريات، ونجح في التتويج رفقة العميد ببطولتي الدوري والسوبر، قبل أن ينتقل إلى نيوم في صيف 2024 بعقد يستمر حتى 2026 الجاري، إلا أنَّ الطرفين أنهيا العقد بالتراضي.