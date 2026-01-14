جيسوس يناقش أخطاء «الديربي»

يناقش البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مواجهة «الديربي» أمام الهلال، الإثنين الماضي، والتي خسرها الأصفر 1ـ3، حينما يعود الجميع للتدريبات مساء الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جيسوس، سيفتح ملف مواجهة الشباب، التي تلعب السبت المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على أن يبدأ باختيار البديل الذي سيحل مكان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «الموقوف» بداعي تراكم البطاقات الملونة، ومدى قدرة الفرنسي محمد سيماكان المدافع على المشاركة في المباراة.

إلى ذلك يواصل عبد الإله العمري، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بمقر «دار النصر» على أن يحدد الطبيب مشاركته في التدريب من عدمها اليوم.

ومن المنتظر أن تحدد نتيجة مواجهة السنغال أمام مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا، الأربعاء، استمرار ساديو ماني في البطولة أو عودته من جديد بعد غياب الفترة الماضية لارتباطه بمنتخب بلاده.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن الهلال متصدر الدوري.