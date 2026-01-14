الأهلي.. تأهيل وجلسات يعيدان عبد الرحمن

بدأ محمد عبد الرحمن، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجه التأهلي والعلاجي، جراء الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر، إلى أن عودة عبد الرحمن للتدريبات الجماعية ستكون تدريجية، مع استمرار الجلسات العلاجية وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الطبي، على أن تحدد مدى استجابة العضلة للتأهيل فترة غياب اللاعب عن الفريق الفترة المقبلة.

وتعرض عبد الرحمن لتمزق في عضلة الساق، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، في بطولة كأس آسيا الجارية في مدينتي جدة والرياض، قبل أن يتم استبعاده من المعسكر في الليلة التي سبقت مواجهة فيتنام الإثنين الماضي بسبب الإصابة.

وكان النادي الأهلي أعلن التعاقد مع عبد الرحمن، في أغسطس الماضي، قادمًا من الاتفاق بعقد يمتد نحو ثلاثة أعوام.

وشارك اللاعب مع القطب الجداوي، في 19 مباراة بجميع المسابقات، بمجموع 622 دقيقة، منها 10 مباريات في دوري «روشن».