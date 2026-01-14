مصر يواجه السنغال بتشكيل كوت ديفوار

ثبَّت المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، تشكيله الأساسي، ويواجه السنغال، مساء الأربعاء، بالأسماء ذاتها التي بدأت مباراة كوت ديفوار، السبت.

ويلتقي المنتخبان المصري والسنغالي، على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة، ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب.

ويبدأ «الفراعنة» بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، والظهيرين محمد هاني وأحمد فتوح، وثلاثي عمق الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد. ويلعب حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور في الوسط، ويشكل النجم محمد صلاح ثنائية الهجوم مع عمر مرموش.

وبالتشكيل ذاته، دخل حسام حسن إلى مباراة كوت ديفوار، التي كسِبها 3ـ2 في دور الثمانية.

ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم إفريقيا، بـ 7 ألقاب آخرها عام 2010 في أنجولا.