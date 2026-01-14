العضلة الخلفية تبعد سالم 10 أيام

أعلن نادي الهلال عن إصابة سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء، في العضلة الخلفية، بعد خضوعه للفحوص الطبية، التي أوضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام، حسبما كشف النادي الأزرق في حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وتعرّض الدوسري للإصابة خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام النصر، السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، التي انتهت لمصلحة الهلال بنتيجة 3ـ1، بعدما شارك في المباراة كاملة، وسجّل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

وسيخضع لاعب الهلال للبرنامج العلاجي والتأهيلي خلال الفترة المقبلة، على أن يغيب عن مواجهة نيوم، الأحد 18 يناير، والفيحاء، الخميس 22 من الشهر ذاته، في حال عدم تماثله للشفاء خلال سبعة أيام.

ويواصل سالم الدوسري حضوره المؤثر مع الهلال خلال الموسم الجاري، بعدما شارك في 10 مباريات رسمية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 5 أخرى.