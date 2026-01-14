جاكسون يقود هجوم السنغال.. ونجوم روشن أساسيون

عاد المهاجم نيكولاس جاكسون إلى التشكيل الأساسي لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، ويبدأ أمام مصر، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

باستثناء ذلك، ثبَّت المدرب السنغالي بابي ثياو التشكيل، ويبدأ بإدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي السعودي، والظهيرين كربين دياتا، والحاج مالك ضيوف، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بجوار موسى نياخاتي في عمق الدفاع، وثلاثي الوسط إدريسا جانا جي، وبابي جي، وحبيب ديارا، والجناحين ساديو ماني، من النصر، وإلمان ندياي.

وأمام مالي في دور الثمانية، دخل ثياو بالأسماء ذاتها، مضافًا إليها المهاجم حبيب ديالو، وتابع جاكسون الفوز 1ـ0 من على مقاعد الاحتياط.

وتُوِّج السنغال بالبطولة مرةً واحدةً فقط، تعود إلى بداية 2022 في الكاميرون، أمام نظيره المصري.