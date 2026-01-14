الخلود يطلب فقيهي

دخلت إدارة نادي الخلود في مفاوضات مع نظيرتها الاتحاد، من أجل التعاقد مع اللاعب معاذ فقيهي خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك في إطار سعي النادي إلى تدعيم صفوف الفريق وتعزيز خياراته الفنية للموسم المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المفاوضات ما زالت جارية بين إدارتي الاتحاد والخلود، في ظل رغبة إدارة الخلود في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، وبانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

وتدرج فقيهي «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الهلال حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يُعار إلى التعاون، ثم ينتقل إلى صفوف الاتحاد، وخاض معاذ 4 مباريات الموسم الجاري مع الفريق في دوري روشن السعودي.