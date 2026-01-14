الرابطة توافق على نقل مباريات النجمة في ملعبه

كشفت مصادر خاصة لـ«الرياضية» عن أنَّ رابطة دوري المحترفين وافقت على نقل مباريات فريق النجمة الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، دعمًا للنادي إلى حين استكمال المتطلبات اللازمة لتنظيم المباريات على ملعبه، على أن يقدّم النادي خطة عمل واضحة لمعالجة الملاحظات المرصودة تخضع لاحقًا لمراجعة الجهات المختصة.

وبيَّنت المصادر أنَّ طلب نادي النجمة لعب مبارياته على ملعبه قوبل بعدد من الملاحظات التنظيمية، إذ يخضع تنظيم المباريات لمعايير متعددة تشمل متطلبات النقل التلفزيوني، والاشتراطات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة، إضافة إلى الجوانب التشغيلية ذات العلاقة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، زارت الجهات المختصة منشأة نادي النجمة قبل بداية الموسم، وتمَّ رصد عدد من الملاحظات التي تتطلب الاستكمال، إذ ترى الجهات المعنية صعوبة معالجتها بصورة فورية وعاجلة في الوقت الجاري.

وأشارت المصادر إلى ترحيب الرابطة بإعادة النظر في لعب مباريات الفريق على منشأة النادي فور البدء باستكمال الاشتراطات المعتمدة، واستلام ما يثبت تنفيذها رسميًّا.

من جانبها، بدأت إدارة نادي النجمة التحرك لاستيفاء المتطلبات، حيث سيتم إضافة غرف أمام مدخل اللاعبين، إلى جانب تركيب حواجز تنظيمية، وشاشة عرض، وأعمدة إضاءة.

وبحسب المصادر، من المنتظر أن يزور وفد من رابطة دوري روشن منشأة النادي خلال الأسبوع المقبل، للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة ومنح الموافقة النهائية.