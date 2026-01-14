بخماسية الفيحاء.. القادسية يسجل الانتصار الأكبر

سجل فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، الانتصار الأكبر له في تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، بفوزه على ضيفه القادسية بنتيجة 5ـ0 ضمن لقاءات الجولة 15 من المسابقة.

ولم يسبق للقادسية الانتصار بهذه النتيجة خلال جميع مشاركته في دوري المحترفين ضمن 10 نسخ.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة سلبًا، فيما حمل النصف الثاني استعراضًا قدساويًا أمام الفيحاء، إذ سجل المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال الدقائق 46، 52، 60، فيما سجل أياد هوسا الهدف الرابع «87»، وأضاف الإيطالي ماتيو ريتيجي الهدف الخامس «2+90».

ورفع القادسية بانتصاره رصيده إلى النقطة 30 في المركز الرابع، فيما بقي الفيحاء برصيد 13 في المركز 12.

ويلاقي القادسية مضيفه الحزم، الأحد المقبل، في الجولة 16 من المسابقة، فيما يستقبل ضمك، السبت، لحساب الجولة ذاتها.