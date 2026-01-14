الأهلي يستعيد محرز أمام التعاون

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم خدمات الجزائري رياض محرز، جناح الفريق، بعدما زج به الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وجاءت عودة محرز بعد غيابه بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس أمم إفريقيا، التي غادر على إثرها الجزائر من دور الـ16 أمام نيجيريا بنتيجة 2ـ0، السبت.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد بكر، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي، فيما يقود خط الوسط رياض محرز، والكاميروني أتانجانا، والفرنسي ميلوت، والبرازيلي جالينو، ويأتي في المقدمة الإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي جونسالفيس.