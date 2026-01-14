فليك: انتظروا مشروع ألونسو الجديد

أوضح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن شابي ألونسو، مدرب ريال مدريد المنتهية علاقته بـ«الملكي» لديه مستقبل مشرق، على الرغم من إقالته من تدريب «الميرنجي» بعد ثمانية أشهر فقط من توليه مهامه الفنية.

وقال فليك خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة راسينج سانتاندر من الدرجة الثانية الخميس، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا: «علينا الاستمرار، علينا التفكير في ما يمكننا تحسينه، لكنه مدرب رائع ولديه مستقبل مشرق في مهنة التدريب».

ويرى فليك أن لاعب ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني السابق، سيعود سريعًا إلى الواجهة، ويحصل على منصب تدريبي كبير آخر، مضيفًا: «هذه هي كرة القدم، وهذا ليس من شأني، صحيح، لكن ما يمكنني قوله إن علاقتي مع شابي جيدة جدًا، التقيت فيه في ليفركوزن عندما كنت مدربًا للمنتخب الألماني، وبقيت على تواصل دائم معه، إنه مدرب رائع، لكن يجب تقبُل هذا النوع من الأمور، أتمنى له كل التوفيق، وأعتقد أنه سيحصل على منصب جديد ومشروع كبير له ولفريق عمل».

وحلّ ألفارو أربيلوا مكان ألونسو صاحب الـ 44 عامًا، الذي سبق له تدريب باير ليفركوزن الألماني، الإثنين الماضي، وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الريال في نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة 2ـ3.