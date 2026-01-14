هداف جورجيا يدعم هجوم الوحدة

تعاقد نادي الوحدة مع المهاجم النرويجي بيورجن مارس جونسون، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، دعمًا لهجوم فريقه الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واتفق الوحدة، الذي يترأس حاتم خيمي مجلس إدارته، وجونسون، القادم من نادي توربيدو كوتيسي الجورجي، على توقيع عقدٍ لستة أشهر فقط، ينقضي بنهاية الموسم الجاري.

ويصل اللاعب، الدولي السابق، إلى جدة، مساء الأربعاء، للالتحاق بفريقه الجديد، الذي يدربه البوسني روسمير سفيكو.

وتألق النرويجي مع توربيدو كوتيسي، محرزًا 49 هدفًا في 79 مباراة على مدى عامين. وتُوِّج خلال النسختين الماضيتين من الدوري الجورجي بلقب الهداف، واختير أفضل لاعبٍ في النسخة الماضية.

ومثّل اللاعب صاحب الـ 34 عامًا فرقًا في هولندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، وإسكتلندا، والنرويج، وبلغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، التي وُلِد فيها، في 6 نوفمبر 1991. وتُوِّج بدوري أبطال آسيا 2019ـ2020 مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ويحتل الوحدة، الذي هبط من دوري روشن السعودي، الصيف الماضي، المركز الـ 11 في جدول ترتيب «يلو»، برصيد 19 نقطة.