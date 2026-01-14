رالي داكار.. حادث يبعد ساندرز والعطية يستعيد الصدارة

تعرض الأسترالي دانيال ساندرز، متصدر رالي داكار السعودية، لحادث أدى إلى خروجه من المنافسة على لقب فئة الدراجات النارية، بينما استعاد السائق القطري العطية صدارة الترتيب العام لرالي دكار بعد يوم من فقدانها، باحتلاله المركز الثاني في المرحلة العاشرة بين مخيم الماراثون وبيشة، الأربعاء، خلف صاحب أسرع توقيت الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري).

وأصيب ساندرز بكسر في عظمة الترقوة اليسرى وعظمة القص أثناء قفزه فوق كتلة رملية بعد 138 كم من بداية المرحلة الثانية التي امتدت لمسافة 368 كم إلى بيشة.

واصل الدرّاج الأسترالي حامل اللقب السباق بإيقاع أبطأ، ولكنه فقد الصدارة في غضون 30 كم، بعدما كان متقدمًا بفارق ست دقائق.

وأنهى ساندرز السباق متأخرًا بفارق 28 دقيقة عن الفرنسي أدريان فان بيفرين الفائز بالمرحلة العاشرة، وتراجع من المركز الأول إلى الرابع، بفارق أكثر من 17 دقيقة أي بفارق دقيقتين عن الثلاثة الأوائل على منصة التتويج.

وبذلك، بات اللقب لهذه الفئة محصورًا بين المتصدر الجديد الأمريكي ريكي برابيك والأرجنتيني لوسيانو بينافيدس، صاحبي المركزين الثاني والثالث في هذه المرحلة.

واعتُبر العطية، المتوّج باللقب 5 مرات، الفائز الأكبر في مرحلة الماراثون التي بلغت مسافتها الإجمالية 420 كيلومترا، حيث فرض سيطرته على الكثبان الرملية وعاد إلى صدارة الترتيب العام متفوقا على منافسيه بفارق كبير.