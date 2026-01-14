توتنام يضم جالاجر حتى 2031

ضم فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء، كونور جالاجر، لاعب الوسط، من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 46.6 مليون دولار.

ووافق جالاجر على عقد طويل الأمد مع نادي شمال لندن، يمتد حتى عام 2031.

وقال اللاعب البالغ 25 عامًا: «أنا سعيد للغاية ومتحمس لوجودي هنا، ولخطوتي الخطوة التالية في مسيرتي مع هذا النادي الرائع».

وأضاف: «لطالما تمنيت أن أكون لاعبًا في توتنام، ولحسن الحظ، كان النادي يشاركني هذا الشغف. كانت الأمور سهلة للغاية، وتمت بسرعة كبيرة، وأنا الآن جاهز للعب على أرض الملعب».

من ناحيته، قال النادي الإنجليزي في بيان: «يسرّ توتنام الإعلان عن ضم كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد، رهنًا بالحصول على الموافقات الدولية اللازمة».

وارتبط اسم جالاجر، الذي سجل 10 أهداف في 95 مباراة مع تشيلسي، بتوتنام قبل انضمامه إلى أتلتيكو عام 2024. وعلى الرغم من مشاركته في 77 مباراة خلال 18 شهرًا قضاها في العاصمة الإسبانية، إلا أنه لم يضمن لنفسه مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.