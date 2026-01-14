رودجرز: إياد يذكرني بستريلنج.. وإيمانويل: نعيش مرحلة صعبة

شبه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إياد هوسا لاعب الفريق الشرقاوي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، الذي شارك وسجل هدفًا أمام الفيحاء، الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، بالإنجليزي رحيم سترلينج لاعب تشيلسي، الذي أشرف عليه سابقًا في ليفربول.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي كسبها القادسية بنتيجة 5ـ0: «أشركت إياد هوسا، وهو شاب صغير جدًا، ووجدت منه انضباطًا في التدريبات، وجودة لاعب شاب قادمة، وأرى أن له مستقبل كبير في حال استمر على العطاء.. يذكرني إياد في الظهور الأول لرحيم ستريلنج عندما كنت مدربًا له، وأتمنى أن يواصل مسيرة رحيم».

وأضاف المدرب الإيرلندي الشمالي: «في الشوط الأول خلال اللقاء كنا في عجلة من الأمر لتسجيل هدف، وكانت هناك فرص، كنا سنكون الأفضل لو سجلنا، أما في الشوط الثاني تمركزنا بشكل جيد وارتفع مستوى الفريق وسجلنا الهدف الأول في بداية الشوط الثاني.. سجلنا هاتريك وسجلنا هدفين من كرات ثابتة، ولاعب ناشئ سجل وهو إياد، هذا يدل على تنوع الأهداف والمستوى العالي الذي ظهرنا به، لقد وصلت إلى القادسية ورأيت أن الفريق يعاني هجوميًا وجيد دفاعيًا، فحاولت زراعة جودة هجومية، ونحن نتطور».

فيما أشار البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، إلى أن فريقه يمر بمرحلة صعبة بسبب ضغط المباريات، وقلة الاستشفاء، وقال خلال المؤتمر: «لم يكن اللقاء سهلًا، ولم تكن النتيجة جيدة، تعرضنا إلى خسارة قاسية من الخلود، والآن من القادسية.. اليوم أظهرنا شجاعة وشخصية في الشوط الأول، وأغلقنا المنافذ على القادسية، وكانت لدينا فرصة في الشوط الأول لتسجيل هدف ولكن لم نوفق».

وأضاف المدرب البرتغالي: «في الشوط الثاني استقبلنا هدفين بشكل سريع مما أفقدنا التوازن، والهدف الثالث زاد الصعوبة وأنهى المباراة، نعيش مرحلة صعبة بضغط المباريات وقلة الاستشفاء وليس لدينا حلول، اليوم كان سيئًا للفيحاء، وغدًا سيكون أجمل، وسنستعد للقاء القادم بعد 27 ساعة، ونتمنى أن يكون وقتًا كافيًا للاستشفاء».