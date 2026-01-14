ماني يعبر بالسنغال إلى النهائي الرابع

قاد السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، منتخب بلاده الأول لكرة القدم إلى بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة، بعدما أحرز هدف الفوز على منتخب مصر، 1ـ0، مساء الأربعاء في مدينة طنجة المغربية، ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأحرز ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي، حارس المرمى.

بذلك، يواجه «أسود التيرانجا»، في النهائي المقرر الأحد المقبل، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى، بين منتخبي المغرب ونيجيريا، التي تنطلق في الـ 11 من مساء الأربعاء.

وتأهل السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا أعوام 2002 و2019, مكتفيًا بالمركز الثاني، و2022 عندما تُوِّج باللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

وبدأ السنغالي بابي ثياو، مدرب منتخب بلاده، مباراة مصر بتشكيلٍ ضمّ ثلاثي دوري روشن السعودي، ماني، وإدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، الذي أصيب وخرج في تبديل اضطراري عند الدقيقة 24، فيما أكمل الأول والثاني حتى صافرة النهاية.