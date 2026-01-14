أمام الاتحاد.. الاتفاق يفقد 4 لاعبين

يفتقد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم خدمات أربعة من لاعبيه خلال مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد الفريق، عن اللقاء، بعد مغادرته إلى دولة سورينام للمشاركة في مراسم جنازة ودفن جدته، على أن يصل إلى السعودية يوم المباراة، ما يصعّب من إمكانية دخوله ضمن خيارات الجهاز الفني.

كما سيغيب السلوفاكي دودا عن المواجهة بداعي الإيقاف إثر تراكم البطاقات، في وقت لم يكتمل فيه شفاء كل من مد الله العليان، الظهير الأيمن، والمصري أحمد كوكا، مهاجم الفريق، ليكتمل غياب الرباعي عن المواجهة المرتقبة.

وبحسب مصادر «الرياضية»، يتجه سعد الشهري إلى الاعتماد على أسماء عدة لتعويض الغيابات، حيث من المنتظر أن يدفع بفارس الغامدي العائد حديثًا من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، إلى جانب إعادة خالد الغنام وراضي العتيبي إلى التشكيل الأساسي.