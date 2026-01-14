المغرب دون تغيير.. وأونيديكا يعوض نديدي

ثبّت المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تشكيله الأساسي، فيما غيَّر نظيره النيجيري، منافسه في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، لاعبًا واحدًا بصورة اضطرارية.

ويتواجه المنتخبان مساء الأربعاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عاصمة المغرب، ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويبدأ المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب بلاده، المباراة، التي تنطلق في الـ 11 مساءًا، بياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي، والظهيرين أشرف حكيمي، حامل شارة القيادة، ونصير مزراوي، والمدافعَين نايف أكرد وآدم ماسينا، ونايل العيناوي في الوسط مع بلال الخنوس وإسماعيل صيباري، وثلاثي الهجوم أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وإبراهيم دياز، هداف النسخة الجارية من البطولة برصيد 5 أهداف.

وبالتشكيل ذاته، دخل الركراكي إلى مباراة الكاميرون، التي كسِبها الجمعة 2ـ0 ضمن دور الثمانية.

في المقابل، يغيب ويلفريد نديدي، لاعب الوسط، عن تشكيل نيجيريا، بسبب إيقافه مباراةً واحدةً لحصوله على بطاقتين صفراوين. ويُعوِّضه المالي إريك شيل، مدرب المنتخب، برافاييل أونيديكا، الذي يلعب إلى جوار أليكس إيوبي وفرانك أونييكا. ويقود فيكتور أوسيمين الهجوم، بمساعدةٍ من الجناحين آدم أكور وأديمولا لوكمان. ويشكّل كالفين باسي وسيمي أجايي ثنائية عمق الدفاع، وسط الظهيرين برايت أوسايي- صامويل وبرونو أونييمايشي، فيما يقف الحارس ستانلي نوابالي في المرمى.

وتغلب نيجيريا 2ـ0 على الجزائر ضمن دور الثمانية، في مواجهةٍ دخلها بذات الأسماء التي تبدأ أمام المنتخب المضيف، لكن في حضور نديدي أساسيًا.