قلبها أمام نيوم.. الشباب ينهي غياب 124 يوما

أنهى فريق الشباب الأول لكرة القدم غيابه عن الانتصارات الذي دام 124 يومًا، بعدما قلب تأخره إلى انتصار أمام نيوم 3ـ2، في المواجهة التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وعاد الشباب إلى طريق الانتصارات بعد 11 تعثرًا متتاليًا في الدوري، خسر خلالها في 6 مباريات وتعادل في 5، ليحقق فوزًا طال انتظاره لجماهيره.

وافتتح الشباب التسجيل مبكرًا عن طريق همام الهمامي عند الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة حاسمة من البلجيكي يانيك كاراسكو، قبل أن ينجح نيوم في إدراك التعادل سريعًا عبر الفرنسي سايمون بوابري في الدقيقة السادسة، مستفيدًا من صناعة مواطنه ألكسندر لاكازيت، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تقدم نيوم بالهدف الثاني عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة «49 » بعد تمريرة من بوابري، إلا أن رد الشباب جاء سريعًا، إذ أدرك كاراسكو التعادل من ركلة جزاء «57»، قبل أن يواصل تألقه ويضيف الهدف الثالث «61»، بعد تمريرة من الإسباني أوناي هيرنانديز، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا أنهى به سلسلة النتائج السلبية.

وبهذا الانتصار، يستعيد الشباب نغمة الفوز ويضع حدًا لمعاناته الطويلة في الدوري ويحقق الانتصار الثاني بعد 14 جولة، فيما تلقى نيوم خسارته السادسة في الدوري.

ورفع الشباب رصيده النقطي إلى النقطة الـ 11 في المركز الـ14، فيما بقي نيوم في المركز التاسع بـ20 نقطة.