كينيونيس يسجل «الهاتريك» الأسرع.. ويعادل بنزيما وفيليش

سجل المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، أسرع ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بعد قيادته فريقه إلى انتصار عريض أمام الفيحاء بنتيجة 5ـ0 لحساب الجولة الـ 15 من المسابقة الأربعاء.

وجاء «هاتريك» كينيونيس خلال 14 دقيقة فقط، إذ سجل هدفه الأول أمام الفيحاء عند الدقيقة 47، ثم أضاف الثاني «53»، فيما جاء هدفه الثالث «61».

ووقع المهاجم المكسيكي على «الهاتريك» الثامن في المسابقة، والثاني له، بعد نهاية الجولة الـ 15 من النسخة الجارية. وأحرز 5 لاعبين فقط ثلاثيات موسم روشن، أولهم البرتغالي جواو فيليش لاعب النصر أمام التعاون في الجولة الأولى. ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد «هاتريك» أمام الأخدود في الجولة ذاتها.

وغاب «الهاتريك» عن مواجهات المسابقة وصولًا الى الجولة الخامسة التي شهدت تسجيل 3 لاعبين، بدأت من فيليش أمام الفتح، وكينيونيس، لاعب القادسية، أمام نيوم، والنرويجي جوشوا كينج، لاعب الخليج، أمام الرياض.

وفي الجولة الثامنة وقع الكولومبي روجر مارتينيز، لاعب التعاون، على «الهاتريك» السادس حينما سجل أمام الفتح، وأضاف بنزيما الثلاثية الثانية له بعد تسجيله أمام الخلود بالجولة الـ 14 .