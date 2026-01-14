المرة الثالثة.. الأهلي يعود أمام التعاون

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، انتصارًا مهمًا على ضيفه التعاون بعدما كسبه بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يستطيع فيها الأهلي العودة في النتيجة وتحقيق الانتصار أمام التعاون خلال منافسات دوري المحترفين.

ونجح الأهلي موسم 2019ـ2020 بالعودة والانتصار 3ـ1 بعد تقدم التعاون في النتيجة، وكررها الموسم الماضي حينما كسبه 4ـ2 .

وتقدم التعاون في المواجهة عن طريق الكولومبي روجر مارتينيز عند الدقيقة 1+45، وعدل زكريا هوساوي النتيجة للأهلي «62» .

وفي الدقيقة 83 حصل البرازيلي روجر ايبانيز على البطاقة الحمراء، وأُقصي من المواجهة ليكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين .

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «14+90» وتقدم لها المهاجم الإنجليزي إيفان توني ليمنح أصحاب الأرض نقاط المواجهة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 31 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن التعاون الثالث، والنصر الثاني.

ويحلّ الأهلي ضيفًا على الخلود السبت المقبل لحساب الجولة الـ 16، فيما يلاقي التعاون نظيره الرياض الأحد لحساب الجولة ذاتها.