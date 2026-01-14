ماني يعادل صلاح ويتقدم بين هدافي إفريقيا

صعد السنغالي ساديو ماني، جناح منتخب بلاده الأول لكرة القدم، إلى المركز الخامس في قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا على مدى تاريخها، بعدما أحرز هدفه الـ 11 أمام المنتخب المصري، الأربعاء ضمن نصف نهائي النسخة الجارية، وقاد «أسود التيرانجا» إلى المباراة النهائية.

وتساوى ماني بأهدافه، التي أحرزها في خمس نسخ بدءًا من 2017، مع أربعة هدافين، سجّل كلٌ منهم 11 هدفًا، وهم المصريان محمد صلاح، قائد منتخب بلاده، وحسام حسن، مدرب المنتخب، والإيفواري ديديه دروجبا، والكاميروني باتريك مبوما.

وأحرز نجم «أسود التيرانجا» وفريق النصر السعودي هدفين خلال نسخة 2017، و3 عندما نال منتخب بلاده الوصافة في 2019، و3 في نسخة 2021 عندما تُوِّج السنغاليون باللقب، وهدفًا في نسخة 2023، وهدفين ضمن النسخة الـ 35، الجارية في المغرب.

ويحتل الكاميروني صامويل إيتو صدارة هدافي البطولة على مدى تاريخها، برصيد 18 هدفًا، يليه الإيفواري لوران بوكو، بـ 13 هدفًا، ثم النيجيري رشيدي يكيني «13»، والمصري حسن الشاذلي، الرابع بـ 12 هدفًا.