«شاعر الراية».. 4 يتنافسون على اللقب

تأهل أربعة متسابقين للمرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج «شاعر الراية»، الذي تنتجه هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك مع اقتراب ختام الموسم الرابع، وسط منافسة قوية ومثيرة بين الشعراء المتنافسين.

ووفقًا لبيان صحافي من البرنامج، تمكن المتسابقون الأربعة من الوصول إلى المرحلة النهائية من البرنامج، بعد أداء استثنائي خلال الجولات السابقة، ويتصدرهم محمد المحلكم بنسبة 86.29 بالمئة، ومشاري العبدلي بنسبة 83.70 في المئة، وعبد الله الجهمي بنسبة 83.60، وعبد الله الصلاخي الحارثي بنسبة 84.95، فيما غادر التصفيات المتسابق فلاح القرقاح وبندر المطيري من السعودية.

وخلال حلقة المرحلة الرابعة، على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ألقى عبد الله الجهمي قصيدة فخر حماسية في استعادة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، للحكم وتوحيد السعودية، فيما جاءت قصيدة عبد الله الحارثي وجدانية عن شدة عزمه وطموحه الكبير، رغم أنه كفيف البصر منذ صغره.

أما المتسابق بندر المطيري، كتب عن خذلان الصديق رغم الوفاء، فيما جاء نص مشاري العبدلي بعنوان «مُنتصف الطريق».

وفي الحلقة التي عرضتها قناة السعودية على الهواء مباشرة، تحدث فلاح القرقاح على لسان حال أحد أقاربه بعد معاناته من تأخر حلم الأبوة لأكثر من سبعة أعوام، أما محمد المحلكم، فجاء نصه عن الفرسان الستة، وعن الشعر وما له من قدرة على تغيير واقع الإنسان.

وينتظر الجمهور جوائز مالية تتجاوز 100 ألف ريال سعودي، للمشاركة في فقرة «المشهد»، يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف ريال، وبقية المراكز التسعة 10 آلاف ريال لكل فائز، عبر هاشتاق #شاعر_الراية.