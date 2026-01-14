الرابطة: ملاعب 4 أندية في فبراير

أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن اعتماد بعض الأندية على ملاعب بديلة خلال الفترة الحالية يأتي كحل مؤقت فرضته تحديات تشغيلية وتنظيمية، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال تجهيز واعتماد 4 ملاعب لأندية التعاون، الحزم، الخلود، وضمك، تمهيدًا لعودة الأندية لاستضافة مبارياتها على أرضها ابتداءً من شهر فبراير 2026.

وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الرابطة، ردًا على ما يتم تداوله بشأن خوض بعض الأندية مبارياتها على ملاعب غير ملاعبها، حيث أوضحت فيه ما يلي: اعتماد ملاعب بديلة جاء نتيجة تحديات تشغيلية وتنظيمية تتعلق بإدارة الحشود ومتطلبات الإنتاج التلفزيوني والسعة الجماهيرية، وهي معايير موضوعة لصالح المسابقة والجماهير وشركاء البث وحفاظًا على سلامة الحضور وجودة النقل التلفزيوني الدولي لعدد من المواجهات.

وفي هذا الإطار، تؤكد الرابطة أن هناك أعمال تطويرية معتمدة مسبقًا لاستيفاء المتطلبات ورفع جاهزية عدد من الملاعب، أسوة بما تحقق مع نادي الفيحاء الموسم الجاري والذي تم اعتماد ملعبه بعد استكمال الاشتراطات اللازمة.

وحسب ما هو مخطط له، تهدف الرابطة والجهات المعنية من خلال هذه الجهود إلى التنسيق مع الأندية لاستكمال التجهيزات اللازمة تمهيدًا لاعتماد ملاعب أربعة أندية وهي أندية الحزم والخلود وضمك والتعاون خلال شهر فبراير من عام 2026، لإقامة جميع مبارياتهم على ملاعبهم مع استمرار خيار تمكين النادي من طلب إقامة مبارياته على ملعب ذي سعة جماهيرية أكبر وفق رؤيته التجارية وبحسب توفر المنشآت.

وتؤكد الرابطة في الختام أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع لرفع جودة البنى التحتية للملاعب وتعزيز التجربة الجماهيرية وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة بما يخدم الأندية والجماهير وجودة البث على حد سواء.

يذكر أن ناديي الحزم والخلود أصدرا بيانين إعلاميين خلال الـ24 ساعة الماضية، عبّرا من خلالهما عن موقفيهما حيال تنظيم مبارياتهما على ملاعب بديلة، مؤكدين تمسكهما بحق استضافة المباريات على ملاعبهما، وحرصهما في الوقت ذاته على دعم توجهات تطوير الدوري وجودة التنظيم والتجربة الجماهيرية.