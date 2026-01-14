شاموسكا: اخترعوا قوانين.. ومباراة الأهلي سُرقت منا

طالب البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، اتحاد اللعبة بالتدخل، واصفًا الأخطاء التحكيمية بالأمر الاعتيادي! عقب خسارته أمام الأهلي في الجولة 15 من دوري روشن السعودي الأربعاء.

وقال المدرب البرازيلي خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «8 أعوام لي في السعودية وأعتقد أن اتحاد اللعبة لابدأان يتدخل . هذه ثاني مباراة ضد فريق كبير وتسرق المباراة منا! أصبح الأمر كأنه شيء عادي. ليس لدينا ميزانيه تغطي إحضار حكام أجانب ولابد من تدخل الاتحاد لحل هذه الأمور».

وأضاف شاموسكا :«اتخاذ القرارات الخاطئة بالتحكيم أصبح أمرًا عاديًا ويتم اختراع القوانين. كان ديميرال مدافع الأهلي يستحق بطاقة صفراء ولم يعطَ! وأنا أشعر بالحزن لما يحدث بالدوري وفريق مثل التعاون لا يملك نفس ميزانية الأندية ويشعر بالإحساس بالضرر بالدوري. فيما يخص المباراة فخور بأداء اللاعبين وأشكرهم كما أشكر الإدارة التي قررت تقديم مكأفاة الفوز للاعبين رغم الخسارة».

وتقدم التعاون عند الدقيقة 1+45 عن طريق روجر مارتينيز ونجح الأهلي في التعادل عن طريق زكريا هوساوي «62» وأضاف زميله الانجليزي إيفان توني الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع «14+90».