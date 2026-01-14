يايسله : انتصارنا طبيعي.. ونسير على الطريق الصحيح

وصف الألماني ماتياس ياسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون الأربعاء بالعاطفية والانفعالية، معتبرا أن لاعبيه قدمو أداءً كبيرًا ترجم إلى انتصار بنتيجة 2-1 في المواجهة التي تأتي ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وقال يايسله خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي:«المباراة كانت انفعالية و عاطفية و وواجهنا فريقًا قويًا مثل التعاون. اليوم لم نواجه التعاون فقط ولكن أهنئ لاعبينا على هذا الأداء».

وأضاف المدرب الألماني :«تركيزي منصب على مباراة اليوم .. تطورنا كثيراً في الأسابيع والمباريات الماضية و ينبغي علينا الفوز على الفرق المتوسطة والكبيرة، ونحن الآن على الطريق الصحيح، حصد النقاط هو الأمر الطبيعي و هذا الأمر لا يأتِ بالأمنيات ولكن بالعمل».

ويحتل الأهلي المركز الرابع بعد نهاية الجولة 15 برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر والتعاون الثاني والثالث تواليا.