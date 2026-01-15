حسن: لا توجد عدالة في إفريقيا.. وأتمنى تدخل «فيفا»

انتقد المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ما عدَّه «غيابًا للعدالة» في كأس أمم إفريقيا.

وقال بعد الخسارة 0ـ1 من منتخب السنغال الأربعاء ضمن نصف نهائي النسخة الجارية في المغرب: "هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخب مصر والسنغال عقب خوض مواجهات ربع النهائي".

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافيّ: "لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت، لا أقدم أعذارًا وأشكر اللاعبين على ما قدموه".

وأشار حسن إلى التحكيم، قائلًا: "هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة، ومن حقي المطالبة بها، أتمنى تدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا".

وأبدى المدرب المصري رضاه عن أداء لاعبيه، وقال: "مصر ستظل كبيرة بالبطولات والتاريخ، وما زلت أؤكد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في إفريقيا".

واعترض الجهاز الفني للمنتخب الملقب بـ "الفراعنة" على منح المدافع حسام عبد المجيد بطاقة صفراء في أول مخالفة يرتكبها خلال المباراة، التي احتضنها ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة. وطالب اللاعبون المصريون الجابوني بيير أتشو، حكم الساحة، بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بعد الهدف السنغالي، للتحقق من وجود لمسة يد على مُسجِّله ساديو ماني قبل تسديد الكرة. كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء للجناح أحمد سيد زيزو إثر كرة مشتركة مع أحد مدافعي السنغال.