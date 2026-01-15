ماني: راقبنا صلاح ومرموش.. وسجّلت بالحس التهديفي

استفاد منتخب السنغال الأول لكرة القدم من الخبرات السابقة في الفوز على نظيره المصري 1ـ0 مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، حسبما صرّح نجمه ساديو ماني بعد التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال ماني لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية التليفزيونية: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، ندرك مواطن قوة المنتخب المصري، وحاولنا أن نستغل خبراتنا السابقة وحرمناهم من إيجاد الفرص".

وأشار لاعب فريق النصر السعودي إلى تفوق منتخب بلاده في الاستحواذ وفرضه رقابة لصيقة على محمد صلاح وعمر مرموش، مهاجمَي المنتخب المصري.

وتابع: "أوجدنا التوازن الدفاعي والهجومي، وهذا النجاح يُنسَب للفريق بأكمله".

وأشار إلى إحرازه هدف المباراة الوحيد قائلًا: "نجحت في استغلال الفرصة، وسجّلت هدفًا بعدما وصلت الكرة لي بطريقة جيدة، وسجلت بالحس التهديفي بتسديدة مميزة".

وأكد ماني معرفة منتخب بلاده الجيدة بكيفية خوض المباربات النهائية، وشدد على أهمية الفوز بها مهما كانت طريقة اللعب، متعهدًا بالسعي جاهدًا لاستغلال الفرص المتاحة من أجل مساعدة السنغال على نيل اللقب.

ويواجه السنغال الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع مساء الأربعاء بين منتخبي المغرب ونيجيريا.