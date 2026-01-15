جالتييه: أداء الحكم مخز.. وما حدث يضر بسمعة الدوري

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، استياءه الشديد من القرارات التحكيمية عقب الخسارة أمام الشباب 3-2، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا ندرك منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة، فمن غير المنطقي أن تكسب مباراة تسجل فيها هدفين وتستقبل ثلاثة أهداف».

وأضاف بنبرة غاضبة: «أنا لست طفلًا، عملت أكثر من 20 عامًا كمدرب، وما حدث اليوم غير مقبول نهائيًا، أداء الحكم كان مخزيًا وغير جيد جدًا، رغم أنني لا أحب الحديث عن الحكام».

وتطرق مدرب نيوم إلى قرارات تقنية الفيديو، قائلًا: «في المباراة الماضية كانت لنا ركلة جزاء واضحة، والحكم لم يذهب لمراجعة تقنية الفيديو، واليوم الكرة لمست يد اللاعب بوضوح ولم يذهب أيضًا للمشاهدة، وأصر على استمرار اللعب، وهذا الأمر يضر بالدوري وليس فريق نيوم فقط».

وتابع: «يجب أن يكون التحكيم عادلًا وجيدًا مع جميع الفرق حتى تكون هناك منافسة حقيقية، ولا يشعر أي فريق بالظلم».

وانتقد جالتييه ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه، موضحًا: «ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد نيوم عاد الحكم لمراجعتها عبر تقنية الفيديو، رغم أن الاحتكاك كان بسيطًا جدًا، والكرة لم تكن بحوزة اللاعب، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يحدث».

وختم حديثه قائلًا: «ما حدث مخزٍ للغاية. في آخر مباراتين لم أتحدث عن التحكيم، وكذلك طوال الأشهر الستة الماضية، لكن يجب على الحكام احترام فريق نيوم والتعامل معنا بكل احترام».