ألجواسيل: روح اللاعبين صنعت الانتصار

أكد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن الروح العالية التي ظهروا بها، أمام نيوم التي كسبها فريقه بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، كانت العامل الأبرز في تحقيق الانتصار بعد فترة من الغياب عن النتائج الإيجابية.

وقال ألجواسيل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك وأشكر اللاعبين على الروح التي ظهروا بها، صحيح أننا منذ مدة لم نحقق الفوز بسبب الظروف التي مررنا بها في الفترة الأخيرة، لكن اللاعبين اليوم قدموا مباراة كبيرة».

وأضاف: «أهدي هذا الفوز لجماهير الشباب التي صبرت علينا كثيرًا، دعمهم كان حاضرًا ونستشعر دائمًا مسؤوليتنا تجاههم».

وعن مجريات اللقاء، أوضح المدرب الإسباني أن المواجهة لم تكن سهلة، قائلًا: «المباراة كانت قوية وصعبة، بدأنا بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول، لكن فرحتنا لم تكتمل بعد دقيقة واحدة عندما سجل نيوم هدف التعادل».

وتابع: «في الشوط الثاني كان الفريق أفضل من حيث السيطرة والأداء، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الرابع، لكن الأهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث».

وعن اختياراته الفنية، تحدث ألجواسيل عن اللاعب جوش، قائلًا: «جوش لاعب قتالي ويتميز بالأدوار الدفاعية، ولهذا اخترته في هذا المركز اليوم، كما أنه يجيد بناء الهجمة ويساعد الفريق في التحولات».

وختم مدرب الشباب حديثه بالإشارة إلى الصفقات الأخيرة، قائلًا: «تعاقدنا مع لاعب واحد فقط، لكنه ساعد المجموعة كثيرًا وظهر الفريق بشكل أفضل، أفكار المدرب والاختيارات الفنية كان لها دور مباشر في هذا الانتصار».