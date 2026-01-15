القانوني الرياضي عباس: الحمدان يتحمل المسؤولية

أكد التونسي علي عباس، الخبير في القانون الرياضي، أن الدولي عبد الله الحمدان، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، يتحمل مسؤولية الإشكالية التي وقع فيها مع ناديه الجديد النصر، بسبب عدم قدرة النادي على تسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كون عقده مع الهلال ينتهي بعد 3 أيام من إغلاق الفترة.

وقال لـ «الرياضية» عباس في توضيح قانوني حول القضية: «المبدأ هو أن اللاعب الذي يستطيع أن يسجل خارج فترة التسجيل هو اللاعب الذي انتهى عقده بطبيعته ونهاية مدته، أو بمخالصة بين الطرفين، قبل نهاية فترة التسجيل، ولكن اللاعب الذي تاريخ نهاية عقده يكون بعد فترة التسجيل، للأسف هذا لا يستطيع أن يستفيد من الاستثناء، والتسجيل خارج الفترة». وأضاف عباس: «يمكن للاعب أن ينهي عقده من طرف واحد قبل نهاية فترة التسجيل، ويطلب من لجنة الاحتراف تسجيله مع ناديه الجديد، وهنا سيكون القرار بيد لجنة الاحتراف هل تسجله أم لا، ويمكن أن يعترض الهلال على التسجيل وقد يذهب لغرفة فض المنازعات، ويطالب بالتعويض كونه فسخ عقد من طرف واحد، وقد تحكم للاعب أو ضده، كون فترة الفسخ كانت لأيام معدودة». مضيفًا: «الحل الآخر، هو أن يذهب اللاعب خارج السعودية للعب في دولة تكون فترة التسجيل لا تزال مستمرة فيها، ويعود لناديه الجديد الموسم المقبل، كي لا يتوقف عن اللعب لأشهر».

وكانت «الرياضية» كشفت 13 يناير الجاري عن أن مسؤولي نادي الهلال رفضوا المباحثات الأولية لرحيل الدولي السعودي إلى ناديه الجديد النصر خلال السوق الشتوي الجاري. ويجري عبد اللطيف الغنام، وكيل اللاعب ووالده، مباحثات مستمرة مع الهلاليين للوصول إلى صيغة تفاهم تسمح بخروج المهاجم، الذي ينتهي عقده مع الهلال بشكل كامل في 6 فبراير المقبل، أي بعد نهاية الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام، وفي هذه الحال لن يستطيع النصر، ناديه الجديد، قيد اللاعب بشكل رسمي.