بارما يفرض السلبية على نابولي

تلقى فريق نابولي الأول لكرة القدم ضربة أخرى في سعيه ​للدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عندما تعادل على أرضه سلبيا أمام بارما، الأربعاء، وهو التعادل الثالث على التوالي لأصحاب الأرض.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب، متساويا برصيد 40 نقطة مع ميلان صاحب المركز الثاني الذي سيواجه كومو خارج أرضه الخميس، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر. أما بارما فيحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة.

ودخل نابولي المباراة بعد تعادلين ‌بنتيجة 2-‌2، حيث عاد من التأخر في كلتا المباراتين ضد ‌هيلاس ⁠فيرونا ​وإنتر ميلان، ‌ثم ضد بارما ولم يتمكن الفريق من استغلال سيطرته في عرض مخيب للآمال على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وسنحت الفرصة الأولى لسكوت مكتوميناي، ⁠الذي سجل كلا الهدفين ضد إنتر، عندما انحرفت تسديدته المباشرة من تمريرة جيوفاني دي لورينزو البينية داخل منطقة ‌الجزاء إلى الشباك الجانبية.

وضع مكتوميناي الكرة في الشباك بعدها ‍بدقائق، لكن تم إلغاء الهدف بعد ‍مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بعد التأكد من وجود تسلل في الهجمة، واستمر ‍نابولي في البحث عن هدف التقدم.

وأنقذ فيليبو رينالدي حارس مرمى بارما، الذي يخوض أول مباراة له مع النادي، مرماه من مسافة قريبة بعد ضربة رأس من أليساندرو بونجورنو إثر تمرير نوا لانج للكرة إلى داخل منطقة الجزاء بعد ​ركلة ركنية قصيرة.

ثم تصدى رينالدي لتسديدة راسموس هويلوند عقب دورانه حول نفسه، حيث قدم الحارس أداء مثيرا للإعجاب في أول ظهور له على الإطلاق ⁠في الدوري الإيطالي، بينما واصل بارما إحباط أصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.