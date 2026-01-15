التعاون: نجحنا أمام الأسماء العالمية.. ونواجه ظلما تحكيميا واضحا

وضع نادي التعاون التحكيم في واجهة الحدث عقب خسارته أمام الأهلي 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، الأربعاء، مشيرًا في بيان رسمي إلى ما وصفه بتعرض الفريق لظلم تحكيمي متكرر خلال الموسم الجاري.

وجاء في نص بيان نادي التعاون، الذي نشر في إكس موقع التواصل الاجتماعي: «يعرب نادي التعاون عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لما يتعرض له من ظلم تحكيمي متكرر هذا الموسم، في مشهد لم يعد مقبولًا ولا يمكن التغاضي عنه، ويضرب مبدأ العدالة التنافسية في صميمه، لقد حرصت إدارة النادي، ومنذ وقت مبكر، على سلوك المسار النظامي والرسمي، حيث تم رفع شكاوى وتنبيهات متكررة إلى لجنة الحكام ورئيسها، مدعومة بالأدلة والوقائع، إلا أن ذلك وللأسف لم يُحدث أي أثر ملموس على أرض الواقع.

إن نادي التعاون، وبشهادة الجميع، نجح في مقارعة المال والأسماء العالمية داخل الملعب، وقدم مستويات فنية تعكس تطور الدوري وقوته، إلا أن الفريق في كل مرة يُحرم من حقوقه بقرارات تحكيمية مؤثرة غيّرت مسار مباريات ونتائجها، وأهدرت جهد اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأحبطت جماهير النادي.

ويؤكد نادي التعاون احترامه الكامل لمنظومة التحكيم، إلا أن الواقع يفرض حقيقة لا يمكن إنكارها، تتمثل في التفاوت بين كلفة استقطاب حكام أجانب لبعض المباريات، وتراجع مستوى وجودة التحكيم المحلي، بما لا يتناسب مع قيمة الدوري وطموحاته.

ويطالب نادي التعاون بمراجعة شاملة وفورية لأداء التحكيم في مبارياته، ومحاسبة واضحة وشفافة لكل من يثبت تقصيره أو تأثيره السلبي على سير المنافسة، واتخاذ خطوات عملية لرفع جودة التحكيم بما يواكب مكانة الدوري، مؤكدًا تمسكه بحقه المشروع في المطالبة بعدالة المنافسة».

يذكر أن البرازيلي شاموسكا، مدرب فريق التعاون، طالب اتحاد اللعبة بالتدخل، مؤكدًا على أن اتخاذ القرارات الخاطئة بالتحكيم أصبح أمرًا عاديًا ويتم اختراع القوانين، وذلك في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة.