بايرن يعاقب كولن بثلاثية

قلب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه كولن إلى انتصار 3-1 في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني .

وعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب الرقم القياسي لأكثر عدد من النقاط في مرحلة الذهاب برصيد 47 نقطة والذي يملكه بنفسه، إذ حققه في موسم 2013-2014 بقيادة مدربه السابق الإسباني بيب جوارديولا.

وفاجأ كولن ضيفه بهدف التقدم عبر لينتون ماينا عقب هجمة مرتدة اختتمها بتسديدة بقدمه اليسرى 41، وأدرك عملاق بافاريا التعادل بفضل سيرج غنابري إثر تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه 45+5، ليعود ويتقدم برأسية المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي إثر ركنية 71، ويعزز النتيجة بفضل ابن الـ17 عاما البديل لينارت كارل 84.

وتوقفت المباراة بعد 4 دقائق من صافرة البداية نحو 8 دقائق بسبب استخدام الألعاب النارية والقنابل الدخانية.

وهو الانتصار الثالث تواليا لعملاق بافاريا مع انطلاق العام الجديد، بعدما كان فاز على سالزبورج النمسوي 5-1 تجريبيا وسحق فولفسبورج 8-1 في "بوندسليجا" في المرحلة الماضية.

كما حقق رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني فوزهم الثالث تواليا في الدوري منذ تعادلهم مع ماينتس 2-2 في المرحلة الرابعة عشرة.

وحافظ بايرن على سجله خاليا من الخسارة الموسم الجاري في الدوري، فحقق انتصاره الـ15 مقابل تعادلين، رافعا رصيده إلى 47 في المركز الأول متقدما بفارق 9 على بوروسيا دورتموند الفائز على فيردر بريمن 3-0 في افتتاح المرحلة.

وواصل كولن سلسلة عدم الفوز التي بلغت 8 مباريات تواليا في الدوري، حيث تعادل في ثلاث منها مقابل خمس هزائم، وتحديدا منذ المرحلة التاسعة عندما حقق فوزه الأخير على حساب هامبورج 4-1 في الثاني من نوفمبر.

واستعاد لايبزيج الذي خسر في المرحلتين الماضيتين ويملك مباراة مؤجلة، نغمة الفوز بإسقاطه ضيفه فرايبورج بهدفي المجري ويلي أوربان 53 والبرازيلي رمولو كاردوسو 56، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن شتوتجارت الفائز على أينتراخت فرانكفورت

وبدوره، عاد فولفسبورج إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين بفوزه القاتل على ضيفه سانت باولي وصيف القاع 2-1.

تقدم أصحاب الأرض عبر الدنماركي كريستيان إريكسون (25 من ركلة جزاء)، وأدرك الضيوف التعادل بفضل القائد السويدي إريك سميث 40، قبل أن يخطف الشاب دجينان بيجينوفيتش هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 88.

ورفع فولفسبورج الذي كان تعرض لهزيمتين ثقيلتين أمام فرايبورج 3-4 وبايرن ميونيخ 1-8 رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد سانت باولي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.