بعد 42 عامًا.. «الفراعنة» ينافسون على برونزية إفريقيا

ينافس منتخب مصر الأول لكرة القدم على الميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى منذ 42 عامًا، بعدما خسِر 0ـ1 من نظيره السنغالي، الأربعاء ضمن نصف نهائي النسخة الـ 35، الجارية في المغرب.

ويواجه «الفراعنة»، السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الخاسر من مباراة المغرب ونيجيريا.

وفقد البطل التاريخي للكأس، بـ 7 ألقاب، فرصة الوصول إلى مباراة حسم اللقب، بعدما تلقى هدفًا سنغاليًا وحيدًا، على ملعب طنجة الكبير في طنجة.

بذلك، يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، التي لعِبها خمس مرات، كسِب ثلاثًا منها.

وتقلّد المصريون برونزية أمم إفريقيا في 1963 و1970 و1974، وخسِروها في 1980 و1984.

وفاز «الفراعنة» 3ـ0 على إثيوبيا، 1963، و3ـ0 على كوت ديفوار، 1970، و4ـ0 على الكونجو، 1974، في مواجهة تحديد هذا المركز، وخسِروها بنتيجة 0ـ2 من المغرب، 1980، و0ـ3 من الجزائر، 1984.

وبعد 42 من آخر مشاركةٍ لهم فيها، يعود المصريون إلى هذه المباراة، التي تسبق بنحو 24 ساعة المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة المغربية