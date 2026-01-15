أرسنال على أعتاب نهائي الرابطة
اقترب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للمرة الأولى منذ عام 2018 بعد فوزه 3-2 على مضيفه تشيلسي، في مباراة الذهاب للبطولة على ملعب ستامفورد بريدج، الأربعاء.
وسجل بن وايت وفيكتور يوكريش ومارتن زوبيميندي لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذي فرض هيمنته، لكن ثنائية البديل أليخاندرو جارناتشو حافظت على آمال تشيلسي.
وسجل وايت هدفًا بضربة رأس معتادة من أرسنال في الدقيقة السابعة، واستغل يوكريش خطأ من حارس تشيلسي روبرت سانشيز ليجعل النتيجة 2-0 فور نهاية الاستراحة.
وقلص جارناتشو الفارق بعد أربع دقائق من دخوله كبديل، لكن زوبيميندي أنهى هجمة رائعة لأرسنال ليعيد تقدم فريقه بفارق هدفين في الدقيقة 71.
وبدا الأمر كما لو أن أرسنال سيعود إلى الجانب الآخر من المدينة متقدمًا بفارق كبير في مباراة الإياب، لكن جارناتشو كان حاضرا ليسدد الكرة في الشباك وسط حشد من اللاعبين في وقت متأخر من المباراة.
وفاز مانشستر سيتي 2-0 على نيوكاسل يونايتد في مباراة الذهاب من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الثلاثاء الماضي .