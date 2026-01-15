مغمور يقصي الريال من كأس الملك

ودّع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم منافسات كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام مضيفه ألباسيتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بنتيجة 2-3 ضمن منافسات دور الـ16، مساء الأربعاء.

وبذلك خسر الريال بطولتين خلال أسبوع، وذلك في أول مباراة لمديره الفني الجديد ألفارو أربيلوا الذي تولى المسؤولية يوم الإثنين بعد أقل من 24 ساعة من إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو.

وأقيل ألونسو بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، السبت الماضي، في مدينة جدة .

أحرز أهداف ألباسيتي، خافي فيار وخيفتي بنتانكور (ثنائية) في الدقائق 42 و82 و95 بينما أحرز فرانكو ماستانتونو وجونزالو جارسيا هدفي الريال في الدقيقتين 3+45 و.91

وفي مباراة أخرى، تأهل ديبورتيفو آلافيس بالفوز على رايو فاييكانو 2 -0.

سجل كارلوس فيسنتي وتوني مارتينيز هدفي المباراة في الدقيقتين 49 و.89

وفي مواجهة ثالثة، فاز ريال بيتيس على إلتشي بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريق الأندلسي لدور الثمانية.

أحرز تشيمي آفيلا هدفي بيتيس في الدقيقتين 68 و80 بينما أحرز ليو بيتروت هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 58.