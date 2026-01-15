بونو يتألق ويرسل المغرب إلى النهائي الثالث

تأهّل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 22 عامًا، عقِب فوزه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح، مساء الأربعاء في الرباط ضمن نصف نهائي النسخة الجارية، التي تستضيفها بلاده.

وأدّى ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المضيف، دورًا بطوليًا في بلوغ النهائي، بعدما تصدى لركلتي ترجيح نيجيريتين.

وانتهى الوقتان الأصلي بالتعادل من دون أهداف، وامتدت سلبية النتيجة إلى الشوطين الإضافيين، فاحتكم الطرفان إلى الركلات من نقطة الجزاء.

ونفّذ المغرب خمس ركلات، وأهدر الثانية، فيما نفذ نيجيريا أربع مضيعًا اثنتين.

وتألق بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي، متصديًا لركلة المنافس الثانية، التي تقدّم لها الجناح صامويل شوكويزي، والرابعة التي سددها الظهير برونو أونييمايشي.

وبعد التصدي الثاني من الحارس المخضرم، حوَّل المهاجم يوسف النصيري الركلة المغربية الخامسة إلى شباك الحارس ستانلي نوابالي، مُعلِنًا تأهل صاحب الأرض لمواجهة منتخب السنغال، الأحد في المباراة النهائية.

ومن طرف المغرب، نفذ نايل العيناوي، لاعب الوسط، والجناح إلياس بن صغير، والظهير أشرف حكيمي، ركلاتهم الترجيحية بنجاح، وأهدر المهاجم حمزة إيجامان الركلة الثانية، التي أبعدها نوابالي، بينما تكفّل النصيري بالركلة الحاسمة.

وفي حين أضاع شوكويزي وأونييمايشي ركلتيهما، نفذ زميلاهما المهاجم باول أونواتشو وفيسايو ديلي باشيرو، لاعب الوسط، ركلتيهما، الأولى والثالثة، بنجاح.

وعاد المنتخب المضيف، الملقَّب بـ «أسود أطلس»، إلى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، التي وصل إليها سابقًا مرتين، أولاهما عام 1976 في إثيوبيا عندما تُوِّج بلقب البطولة للمرة الوحيدة، والأخرى عام 2004 في تونس عندما حلّ وصيفًا لصاحب الأرض.