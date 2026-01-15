سالم.. 10 إصابات في 5 أعوام

تعرض سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى إصابته العاشرة منذ 2020 بعد أن أعلن القطب العاصمي حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام.

وأصيب الدوسري خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام النصر، السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، التي انتهت لمصلحة الهلال بنتيجة 3ـ1، بعدما شارك في المباراة كاملة، وسجّل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

وسيخضع لاعب الهلال لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، على أن يغيب عن مواجهة نيوم، الأحد 18 يناير، والفيحاء الخميس 22 من الشهر ذاته، في حال عدم تماثله للشفاء خلال سبعة أيام.

ويواصل سالم الدوسري حضوره مع الهلال خلال الموسم الجاري، بعدما شارك في 10 مباريات رسمية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 5 أخرى.

ووفق «ترانسفير ماركت» العالمي، المختص بالأرقام والإحصاءات، غيّبت الإصابة الدوسري 10 مرات في آخر 5 أعوام بينها تعرضه إلى «فيروس كورونا».

ويعد أطول غياب للدوسري 35 يومًا بسبب أوتار الركبة من 27 يونيو إلى 31 يوليو الماضيين، ثم ابتعاده نحو 28 يومًا من 23 أبريل إلى 20 مايو 2024 نظير تمزق عضلة الفخذ.

وأبعدت الإصابات الدوسري «34 عامًا» عن الملاعب نحو 155 يومًا تقريبًا على مدار الأعوام الخمسة الماضية.