قبل بطولة العلا .. ماذا تعرف عن رياضة البولو؟

تنطلق بطولة العلا لبولو الصحراء خلال الفترة من 16 إلى 17 يناير الجاري في قرية الفرسان للفروسية ضمن النسخة الخامسة من الحدث الرياضي السنوي، الذي ينظم على أرضية رملية مخصصة لرياضة البولو في الصحراء، وتأتي في إطار الفعاليات الرياضية التي تُنظم في المنطقة، بمشاركة لاعبين محترفين من داخل السعودية وخارجها.

وتُعد رياضة البولو من أقدم الرياضات الجماعية في العالم، حيث تُلعب على ظهور الخيل بين فريقين يتكون كل منهما من أربعة لاعبين، ويهدف كل فريق إلى تسجيل الأهداف عبر ضرب كرة صغيرة باستخدام عصا طويلة مخصصة للعبة.

وتعود بدايات البولو إلى أكثر من نحو ألفي عام، وتنقلت عبر عدد من الحضارات المتنوعة وصولًا إلى الهند، ثم إلى أوروبا خلال القرن الـ 19، ومنها انتشرت إلى مختلف دول العالم.

وتعتمد اللعبة على مهارات عالية في الفروسية، وسرعة الحركة، والقدرة على قراءة اللعب، إضافة إلى الانسجام بين اللاعب والحصان، وتُنظم مبارياتها عبر أشواط زمنية محددة تُعرف بـ«تشوكرز».

وعلى المستوى العالمي، شهدت رياضة البولو بروز عدد من الأسماء التي حققت ألقابًا بارزة وأسهمت في تطوير اللعبة، من بينهم الأرجنتيني أدولفو كامبياسو الذي يُعد من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ البولو، ومواطنه ناتشو فيجيراس المعروف بمشاركاته في البطولات الدولية الكبرى، إلى جانب لاعبين مثل فاكوندو بيريس وجونزالو بيريس اللذين حققا حضورًا ثابتًا في بطولات النخبة حول العالم.

وفي نسخة بطولة العلا لبولو الصحراء العام الجاري، تضم قائمة المشاركين عددًا من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم كامبياسو وفيجيراس، إضافة إلى فاكوندو بيريس، وعدد من لاعبي البولو المحترفين من الأرجنتين وبريطانيا، إلى جانب مشاركات سعودية تهدف إلى تعزيز حضور اللعبة محليًا واكتساب الخبرة من المدارس العالمية.

وتستمر بطولة العلا كإحدى المحطات المعتمدة ضمن أجندة بطولات البولو الدولية مع تركيزها على الجانب الرياضي للمنافسات، وتنظيم المباريات وفق القوانين المعتمدة للعبة بما يضمن مستوى تنافسيًا واضحًا بين الفرق المشاركة.