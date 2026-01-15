ماني.. 52 هدفا مع أسود «التيرانجا»

رفع السنغالي ساديو ماني، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أهدافه إلى 52 هدفًا في 123 مباراة، بفارق كبير جدًا عن أقرب منافسيه هنري كمارا، الذي سجل 29 هدفًا في 99 مباراة دولية.

وقاد ماني منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن سجل هدف الفوز، الأربعاء، أمام مصر.

ولم يكتف ماني بحضوره الكبير على مستوى التهديف دوليًا، حيث رفع ماني رصيده إلى 11 هدفًا ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا تاريخيًا، مع صناعته 8 أهداف في 28 مباراة بالبطولة القارية.

وخلال تاريخ مشاركات السنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا، قدم ماني نفسه كأهم وأفضل لاعبي بلاده، إذ اعتلى قائمة هدافي أسود «التيرانجا» في تاريخ البطولة القارية برصيد 11 هدفًا، ويأتي بعده هنري كمارا بـ5 أهداف.

كما كان ساديو ماني النجم الأكثر تأثيرًا في تاريخ منتخب السنغال، بعد أن قاد الفريق للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى عام 2021، بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، سجل ساديو ماني 3 أهداف وصنع هدفين، ليسهم بـ5 أهداف في 7 مباريات، كما سجل ركلة ترجيح حاسمة في شباك مصر، أكدت فوز منتخب السنغال باللقب القاري حينها.

وقاد ماني جناح فريق النصر، منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعد أن سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في البطولة، إلا أن الفريق خسر النهائي أمام الجزائر بنتيجة 0ـ1.

وضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، سجل ماني هدفين بواقع هدف في الكونغو وآخر في شباك مصر، كما صنع هدفين أمام بنين والسودان.

وطوال تاريخ منتخب السنغال، وصل الفريق إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 2002، 2019، 2021، و2025، كان لساديو ماني النصيب الأوفر من ذلك، بوجوده في 3 منها.