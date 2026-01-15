موراي يقود ناجتس إلى الانتصار

سجل الكندي جمال موراي 33 نقطة ليقود فريقه دنفر ناجتس الأول لكرة السلة للفوز على دالاس مافريكس 118ـ109 صباح الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وسجل آرون جوردون 22 نقطة، وأضاف بيتون واتسون 18 نقطة لفريق ناجتس.

وفي المقابل، سجل ناجي مارشال 24 نقطة وأضاف براندون وليامز 20 نقطة

لفريق مافريكس.

وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

133ـ107، وتورنتو رابتورز على إنديانا بيسرز 115ـ 101، وشيكاغو

بولز على يوتا جاز 128ـ126، كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على بروكلين نتس 116ـ113، وساكرامنتو كينجز على نيويورك نيكس 112ـ101، ولوس أنجليس كليبرز على واشنطن

ويزاردز 119ـ105.