كونسيساو يعيد دومبيا.. ويجهز بديل فابينيو

وضع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المالي محمدو دومبيا خيارًا للزج به أمام الاتفاق، الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي في جدة، بعد أن أنهى مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التدريب الأخير الذي سيفرضه كونسيساو، الخميس، سيحدد مدى قدرة مشاركة الفرنسي كريم بنزيما من عدمها، بعد أن أدت وعكة صحية إلى استبداله في شوط المباراة الثاني أمام ضمك، الثلاثاء الماضي، على أن يجهز البديل المناسب للبرازيلي فابينيو الذي تعرض للطرد في المواجهة الماضية.

وبيّن المصدر، أن فيصل الغامدي لاعب الوسط، لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي من خلال الجري حول الملعب، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أدت إلى ابتعاده عن المشاركة في المباريات الماضية.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد27 نقطة.