طرده في 2011.. من هو بيتانكور قاهر ريال مدريد؟

وُلد جيفتي بيتانكور في يوليو 1993 بمدينة لاس بالماس دي جران كناريا، إحدى أبرز مدن جزر الكناري الإسبانية، لأسرة من أصول ماليزية آسيوية هاجرت واستقرت هناك.

نشأ وسط أقرانه في المدينة، وارتبط بالكرة منذ الصغر.

بدأ مسيرته في أكاديمية نادي يو دي فيسينداريو المحلي، وبفضل طوله «187 سم» ووزنه «78 كجم» وقوته البدنية، لعب مهاجمًا صريحًا.

في أبريل 2011، دُعي للمشاركة مع فريق شباب ريال مدريد في بطولة دولية، لكنه لم يقنع النادي الملكي، فانتقل في موسم 2011ـ2012 إلى هيركليس.

لم ينجح في الفريق الأول لهيركليس، فتنقل بين أندية متواضعة مثل أونتينينت وسيوتا والفريق الرديف لتينيريفي، دون ترك بصمة واضحة حتى عام 2015، حين عاد إلى جزر الكناري وانضم إلى لاس بالماس.

سجل 16 هدفًا مع الفريق الرديف، ثم غادر إسبانيا نحو النمسا. وهناك تألق مع ريد بالفوز بلقب الدرجة الثانية عام 2020 «16 هدفًا في 30 مباراة»، ثم احترف في رومانيا مع فولونتاري وفارول كونستانتا «16 هدفًا في موسم 2021ـ2022»، وكلوج.

انتقل بعدها إلى بافوس القبرصي «هدف واحد فقط في 12 مباراة»، ثم بانسيرايكوس اليوناني حيث وجد استقراره وسجل 25 هدفًا وصنع 3 في 49 مباراة «2024ـ2025».

انتقل لاحقًا إلى أولمبياكوس الكبير، لكنه لم يشارك رسميًا، فأُعير الموسم الجاري إلى ألباسيتي «الدرجة الثانية الإسبانية».

مع ألباسيتي، برز بتسجيل 7 أهداف وصناعة هدف في 21 مباراة بالدوري.

تألق في كأس الملك، سجل هدفًا وصنع آخر أمام سان فيراندو، ثم دخل بديلًا في ثمن النهائي أمام ريال مدريد، الأربعاء، وسجل هدفين حاسمين «الثاني والثالث» في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه لفوز تاريخي 3ـ2 وإقصاء الملكي، مؤهلًا ألباسيتي إلى ربع النهائي في مفاجأة مدوية.