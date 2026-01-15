الهلال يتفاوض على صفقة لوكا وليوناردو

تتفاوض إدارة نادي الهلال، مع نابولي الإيطالي، بحثًا عن صفقة تبادلية بين الطرفين، تنقل البرازيلي ماركوس ليوناردو للأخير مقابل التنازل عن عقد لورينزو لوكا للأزرق العاصمي، وفق شبكه «سكاي سبورتس»، الخميس.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن الصفقة لا تزال تُدرس من الطرفين، لكنها لم تتقدم نحو للأمام، إذ يسعى النادي الإيطالي إلى خيارات عديدة لبيع عقد لاعب، مع إيجاد البديل المناسب.

وتهتم أندية أوروبية بكسب خدمات لوكا صاحب الـ25 عامًا، من أهمها بشكتاش التركي، الذي يسعى إلى ضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشترى أودينيزي عقد لوكا من مواطنه بيزا، يوليو 2024، مقابل 8 ملايين يورو، قبل أن يعلن نابولي تعاقده معه على سبيل الإعارة بمبلغ يصل 9 ملايين يورو.

وتعاقد الهلال مع ليوناردو في سبتمبر 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي وتم قيده في خانة لاعبي المواليد.

وشارك ليوناردو بالقميص الأزرق في 63 مباراة، وسجل 41 هدفًا، وصنع 4 أهداف، ونافس على لقب الهداف، في بطولة أندية العالم التي لعبت الصيف الماضي في أمريكا، بعد أن سجل 5 أهداف، منها هدفين في شباك مانشستر سيتي.