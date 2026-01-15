فيدرر يدعم ألكاراز في طريق الجنون

أبدى النجم السويسري روجيه فيدرر، الخميس، دعمه للإسباني كارلوس ألكاراز، معتبرًا أنه قادر على تحقيق إنجاز «مجنون» في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن ألكاراز «22 عامًا» يسعى إلى أن يصبح أصغر لاعب يكمل ألقاب البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» بعد أن حصل على لقبين في بطولات فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة وويمبلدون.

ولم يتمكن ألكاراز بعد من عبور دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة، ولكنه يدخل أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام وهو المصنف الأول متفوقًا على غريمه التقليدي الإيطالي جانيك سينر.

وكان فيدرر يبلغ «27 عامًا» عندما حقق لقبه الأول والأخير في بطولة فرنسا المفتوحة، وقال: «الأمر أشبه بمحاولة روري «ماكلروي» الفوز ببطولة الماسترز، فهذه الأمور صعبة».

وأضاف: «لكن في مثل هذا العمر الصغير، فإن إكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى في مسيرته سيكون أمرًا جنونيًا. دعونا نرى ما إذا كان قادرًا على تحقيق هذا الإنجاز الجنوني هذا الأسبوع، وآمل أن ينجح في ذلك، لأن حدوثه سيكون لحظة استثنائية لا تصدق بالنسبة للعبة».

وأضاف: «لكن هناك مئة لاعب آخرين أو أكثر يقولون: نحن لا نتفق مع تلك الخطط، لذا سيحاولون فعل كل ما بوسعهم لإيقافه».

وتابع فيدرر من بعيد سيطرة كارلوس ألكاراز وجانيك سينر على تنس الرجال، وذلك بعد أن اعتزل اللعب في سبتمبر 2022.

وتقاسم الثنائي ألقاب آخر ثماني بطولات كبرى، كما أصبحا في بطولة أمريكا المفتوحة أول لاعبين في حقبة الاحتراف «العصر المفتوح» يخوضان ثلاثة نهائيات كبرى متتالية.

وقال: «أعتقد أن التنافس بين ألكاراز وسينر أمر عظيم، يلعبون التنس بشكل مذهل».

وأضاف: «نهائي بطولة فرنسا المفتوحة كان خياليًا، ليس لأن اللعبة كانت بحاجة إليه، لكن كان رائعًا أن نشهده، لأنني أشعر أنه لوهلة من الزمن توقف العالم الرياضي بأكمله لمتابعة باريس وما كان يجري في تلك المجموعة الخامسة الملحمية».